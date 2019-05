Sciopero nazionale dei metalmeccanici, duecento spezzini a Firenze

Tre grandi manifestazioni in altrettante città. I lavoratori rispondono all'appello di Film Cisl, Fiom Cgil e Uilm. Ieri mattina l'assemblea.

La Spezia - Centrenta lavoratori riuniti per ascoltare l'appello delle sigle sindacali in vista dello sciopero nazionale dei metalmeccanici che si terrà il 14 giugno Milano, Napoli e Firenze. Una nutrita delegazione spezzina partirà con quattro pullman per raggiungere la città del giglio e partecipare alla manifestazione.

"Lo sciopero del 14 giugno - ha dichiarato Graziano Leonardi segretario Uilm la Spezia - è di tutti i metalmeccanici d'Italia. La Spezia farà la sua parte, noi saremo a Firenze dove le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale della Uilm Rocco Palombella. Ad oggi abbiamo messo insieme quattro pullman e speriamo che l'adesione cresca".



Ieri mattina, nel salone multimediale San Francesco di Sales, si è tenuto l'incontro con i lavoratori per dibattere sulle motivazioni dello sciopero: futuro dell'industria, aumento dei salari, contrattazione e innovazione, equità fiscale, giustizia sociale, salute e sicurezza. Hanno aderito alla riunione almeno centotrenta lavoratori.

"I temi sono importanti - ha spiegato Mattia Tivegna segretario di Fiom Cgil la Spezia - a partire dal tema degli investimenti sia pubblici che privati per rilanciare il mondo del lavoro e del'industria, fino ad arrivare al tema della sicurezza sul quale bisogna agire in maniera determinante. Le vittime sul lavoro, dal 2018, è salita a una media di 3 al giorno. Un dato che non si può più accettare".

"Il dibattito - ha dichiarato Gianluca Tavilla di Fim Cisl - è stato importante e acceso e ha portato alla decisione di partire, tutti insieme, verso Firenze. E speriamo che l'attenzione resti sempre alta proprio in vista del 14 giugno".