Scavolini apre uno store da 300 metri quadrati alla Spezia

La Spezia - Inaugurerà domenica 27 ottobre il nuovo Scavolini Store La Spezia: 290 mq esclusivamente dedicati al mondo Scavolini, dove saranno esposte le novità del brand e una selezione dei più importanti modelli, pensata per far fronte alle esigenze di una clientela variegata e dal gusto raffinato. Tra i prodotti presenti, i programmi Cucina Diesel Social Kitchen, Favilla, Carattere, Evolution, Liberamente, Mood, Motus e Sax; le soluzioni Living Carattere, Liberamente e Madeleine e, per l’arredo bagno, Aquo, Idro, Rivo e Diesel Open Workshop.



Situato in via Italia 373, il nuovo monomarca nasce dall'esperienza nel settore del design e dell’arredo di Scattina Michele e del suo Mondo Camerette che da anni collabora con Scavolini e ne condivide competenza e passione. All’interno del negozio, uno staff professionale e altamente qualificato accoglierà il Cliente, proponendo le migliori soluzioni d'arredo per la casa e affiancandolo dalla progettazione sino all'assistenza post-vendita. Plus offerti sono il rilievo misure, la progettazione computerizzata, preventivi, trasporto e montaggio compresi nel prezzo, oltre al parcheggio facilmente raggiungibile.



Gli Scavolini Store - che affiancano gli oltre 1.000 punti vendita Scavolini distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale - rappresentano un’identità distributiva unica nel panorama nazionale. Punti vendita dalle dimensioni ampie, improntati ai più innovativi concetti di visual merchandising, con vetrine dal forte impatto visivo, dove predomina il colore rosso che contraddistingue il marchio e dove si mescolano suggestioni e proposte diversificate per cucina, living e bagno. Un’importante leva strategica, espressione di una volontà aziendale che crede profondamente che la qualità dell’esperienza d’acquisto sia fondamentale per trasmettere al consumatore il valore del brand.



Tutti gli Scavolini Store - come gli altri punti vendita del marchio - si distinguono per il personale altamente qualificato e professionale. L’Azienda segue, infatti, personalmente la formazione del personale dei punti vendita, promuovendo dal 1994 il progetto pluriennale “Insieme per crescere”, un ciclo di workshop riservato ai rivenditori, che ha ottenuto negli anni grande successo. L’operazione Scavolini Store rientra in una più ampia strategia distributiva che vede l’Azienda fortemente impegnata anche oltre confine, con importanti e costanti investimenti per il consolidamento della rete distributiva estera, che attualmente conta 150 punti vendita in Europa, 60 in Russia e nelle Repubbliche Orientali, 30 nel Nord America, 20 in Centro/Sud America ed altrettanti in Asia e Oceania, di cui 3 in Cina.