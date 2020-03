Scatta lo smart working a Leonardo, oggi tanti spazi vuoti a mensa

La Spezia - L'emergenza coronavirus cambia le abitudini di lavoro di uno dei più importanti presidi industriali della città. Questa mattina all'interno dello stabilimento Leonardo di Melara sono stati spiegati i termini del lavoro a distanza che da oggi caratterizzerà gli uffici della storica fabbrica. Misura che durerà fino ad emergenza finita. Diradata la presenza alle scrivanie, una parte degli impiegati lavorerà da casa mentre una parte potrà accedere al proprio posto di lavoro in ufficio a giorni alterni. Un modo per garantire una "distanza di sicurezza" tra colleghi. La preoccupazione per la contiguità negli ambienti di lavoro era molto sentita. Oggi la mensa, di solito affollata in più turni, aveva grandi spazi vuoti. In tanti hanno preferito portarsi un panino da casa o uscire per mangiare un boccone al volo.