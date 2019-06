Scardigli a capo dell'Assonautica per un altro quinquennio

La Spezia - L’Avvocato Pier Gino Scardigli e il consiglio direttivo è stato confermato all’unanimità alla guida dell’Associazione Assonautica ASD spezzina per altri 5 anni (dal 2019 al 2024).

Nel corso nella consueta assemblea ordinaria svolta lunedì 3 giugno presso la camera di commercio, è stato infatti approvato il bilancio 2018 e votato per il rinnovo della presidenza e dei consigli direttivi e sindacali dell’associazione.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato Pier Gino Scardigli – sento anche la responsabilità del mandato conferito a pieni voti, consapevole dell’importanza che la nostra associazione riveste nel territorio e per tutti i nostri soci. Nel corso della riunione non solo sono state deliberate alcune variazioni statutarie concordate insieme al CONI, ma soprattutto è stato discusso il bilancio consuntivo 2018, testimone del perfetto equilibrio socio finanziario dell’Associazione.

Il rinnovo delle cariche sociali – prosegue Scardigli -è stata l’occasione anche per fare un’analisi degli ultimi 5 anni che hanno portato un progressivo miglioramento economico finanziario dell’associazione che rappresento.

Obiettivo per il futuro – conclude il neo eletto Presidente- è il costante e progressivo miglioramento dei servizi per cercare di soddisfare le esigenze dei nostri 1700 iscritti, sperando di poter magari un giorno aumentare anche i posti barca a nostra disposizione”.

Nel dettaglio i consiglieri eletti: Albertini Roberto, Belletti Andrea, Belli Luigi, Bendinelli Davide, Busticchi Romolo, Chimez Nunzio Giorgio, Gianardi Walter, Gigliola Paolo, Paci Gian Guido. I revisori: Della Gatta Stefano, Angelini Virgilio, Corbani Marco.