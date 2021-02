Sbloccate risorse della cassa integrazione artigiana, Confartigianato ringrazia Orlando

La Spezia - Confartigianato La Spezia esprime soddisfazione "per le prime iniziative messe in atto dal Ministro Andrea Orlando. Venerdì il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infatti firmato un importante decreto di variazione dei capitoli di bilancio che consentirà la velocizzazione del trasferimento delle risorse al fondo bilaterale FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato), che potrà così assicurare i pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale riservati agli artigiani. Il provvedimento autorizza il bonifico tramite della Banca d’italia al Fondo consentendo così il pagamento dell’assegno ordinario dei mesi fino a novembre e dicembre. Un decreto molto atteso da imprese artigiane e lavoratori".

L’Area Lavoro Confartigianato invita le imprese a verificare le singole posizioni del Fondo Bilaterale e la correttezza nella presentazione della domanda per ottenere rapidamente il pagamento della cassa integrazione, per ulteriori informazioni tel. 0187286629-63.