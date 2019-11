Sapori e mestieri, secondo giorno di appuntamenti

La Spezia - Dopo l’inaugurazione di ieri, con l’accensione delle luminarie natalizie cittadine, la kermesse “Stile Artigiano - Sapori & Mestieri”, mostra mercato di dolci, cioccolato e artigianato artistico, organizzata Da Confartigianato La Spezia grazie alla Regione Liguria, con il patrocinio e il contributo del Comune proseguirà in Corso Cavour sino a domenica 24 novembre. Tanti gli espositori con cioccolato, dolci, marmellate ma anche grande spazio all'artigianato artistico sartoria e alta moda, bigiotteria, filigrana, profumatori da ambiente, pelletteria, ecc. Venerdì e sabato presso la “Casetta di Hansel e Gretel” lettura di fiabe e giochi per tutti i bambini con dolci sorprese alle 16.00. A cura delle Associazioni “Borgo Incantato” di Bolano e “I Sogni di Benedetta” della Spezia Alle ore 15.30 “Un Giorno da Artigiano” - "Scatta l'Artigiano”, visita guidata alla scoperta delle botteghe artigiane e di quelle storiche che hanno marcato significativamente la tradizione e la cultura spezzina. Sarà l'occasione, per coloro che parteciperanno al piccolo tour, di scattare fotografie agli artigiani e alle loro botteghe. Sono ammessi apparecchi fotografici, cellulari, ipad.



Domenica 24 alle ore 10.00 visita guidata ai palazzi storici del centro città. Breve presentazione e tour a cura della guida turistica Diego Savani e della restauratrice Paola Orsolon. In collaborazione con gli allievi dell'Istituto Einaudi Chiodo della Spezia. Prenotazione obbligatoria. Ricorda che "Lo scontrino vale due volte", conserva lo scontrino che comprova il tuo acquisto presso uno o più stand di "Sapori & Mestieri" e presentandolo, entro domenica 8 dicembre, presso le attività che aderiscono all'iniziativa (elenco presso Area Media Confartigianato) potrai godere di sconti e/o omaggi. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Segreteria organizzativa Centro Assistenza Tecnica Confartigianato tel. 0187.286655-3407130182