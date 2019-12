Sanlorenzo sbarca in Borsa, Perotti: "Passaggio fondamentale"

La Spezia - Borsa Italiana dà oggi il benvenuto a Sanlorenzo, leader globale nella produzione di yacht di lusso di alta gamma, specializzato nella produzione di yacht e superyacht su misura, caratterizzati da un design distintivo e personalizzati per ogni armatore. Sanlorenzo debutta sul segmento Star, dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità. L'esordio è stato a 16,25 euro, mentre a chiusura dell'ipo il prezzo di offerta era stato fissato in 16 euro per azione. Il titolo in apertura guadagnava il 2,80% a 16,45 euro.



In fase di collocamento, considerando l’Opzione Greenshoe, la società ha raccolto 193,6 milioni di Euro, con un flottante del 35,1% e una capitalizzazione pari a 552 milioni di Euro. Il valore della produzione del 2018 ammonta a 355 milioni di Euro. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha agito anche in qualità di Sponsor.



In occasione dell’inizio delle negoziazioni, Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha dichiarato: “Siamo davvero felici di celebrare oggi la quotazione di Sanlorenzo, società simbolo del Made in Italy che si distingue per personalizzazione, attenzione al dettaglio, stile elegante e senza tempo. Siamo certi che l’accesso al mercato dei capitali consentirà alla società di accelerare la realizzazione dei propri ambiziosi progetti e di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento tra i leader mondiali del settore della nautica da diporto di lusso.”



“Oggi raggiungiamo un importante traguardo - ha affermato il presidente di Sanlorenzo Massimo Perotti - di cui siamo molto orgogliosi. Desidero ringraziare tutti i nostri collaboratori che ci hanno supportato in questo viaggio. La quotazione rappresenta per Sanlorenzo un passaggio fondamentale e nuovo punto di partenza nel percorso di crescita e di sviluppo sui mercati internazionali.”



Infine Francesca Cozzani, presidente di Confindustria La Spezia: "La quotazione in Borsa di Sanlorenzo conferma la bravura, la professionalità e la voglia di crescere del team Sanlorenzo e del Cav. Perotti in particolare, riconosciuto Imprenditore dell’Anno 2019 da EY. La sua visione illuminata ha condotto l’azienda a passare indenne la crisi della nautica e a raggiungere oggi una posizione di eccellenza sul mercato. Per questo e per il grande contributo che Sanlorenzo dà alla crescita del nostro territorio, esprimo vive congratulazioni mie e di Confindustria La Spezia".