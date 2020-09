Sanlorenzo, avvio del programma di acquisto di azioni proprie

La Spezia - Sanlorenzo S.p.A. (“Sanlorenzo” o la “Società”) comunica l’avvio del programma di acquisto di azioni proprie sulla base della delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 agosto 2020.



Il programma è volto a consentire alla Società di acquistare le azioni ordinarie per le seguenti finalità:



- operare sul mercato in un’ottica di investimento di medio e lungo termine;

- impiegare risorse liquide in eccesso;

- ottimizzare la struttura del capitale;

- disporre di un “magazzino titoli” da utilizzare nell’ambito di operazioni straordinarie di interesse di Sanlorenzo;

- disporre delle azioni a servizio dei futuri eventuali piani di incentivazione azionaria del management approvati dalla Società.



Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, anche in più tranche, fino a un numero massimo pari a 3.450.000 azioni (pari al 10% del capitale sociale sottoscritto e versato), entro il 28 febbraio 2022 (18 mesi dalla delibera assembleare).



Le operazioni di acquisto di azioni in attuazione del programma avverranno nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti in conformità a quanto previsto dall’articolo 132 del TUF, dall’articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”) e da ogni altra normativa vigente nonché, in quanto applicabili, dalle prassi di mercato ammesse.



Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.



Le operazioni eseguite saranno oggetto di informativa al mercato secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente. Eventuali successive modifiche al programma di acquisto e alle informazioni già pubblicate verranno tempestivamente comunicate dalla Società.



La Società non deteneva azioni proprie in portafoglio precedentemente all’avvio del programma.



Per ulteriori dettagli si rimanda alla delibera autorizzativa approvata dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 agosto 2020 e alla relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, disponibili nella sezione “Corporate Governance” del sito internet della Società (www.sanlorenzoyacht.com) e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).