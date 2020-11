Sanlorenzo Yachts, il portafoglio ordini sale a 670 milioni di euro

La Spezia - "In un contesto economico generale ancora molto delicato, la solidità e la resilienza dell’azienda sono riflessi nei risultati del terzo trimestre, che ci consentono di riconfermare le positive previsioni di chiusura dell’esercizio in corso che vedono una stabilità dei ricavi e della redditività rispetto ai risultati raggiunti lo scorso anno". Il presidente esecutivo Massimo Perotti commenta così le ultime informazioni finanziarie di Sanlorenzo. I Ricavi netti nuovo dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2020 ammontano a 322,6 milioni di euro, mostrando una flessione del 3,3% rispetto a 333,5 milioni di Euro al 30 settembre 2019, per effetto delle misure restrittive imposte dai governi per limitare la diffusione del COVID-19. A parità di perimetro di consolidamento ed escludendo le prestazioni di servizi, la flessione dei ricavi netti nuovo è pari allo 0,2%., in linea (-0,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2019 a parità di perimetro.

"Siamo inoltre molto soddisfatti della costante e ulteriore crescita del portafoglio ordini che raggiunge 670 milioni di Euro, un traguardo ancor più rilevante in assenza dei saloni nautici tradizionalmente programmati durante il mese di settembre e reso possibile dalle incisive iniziative commerciali intraprese dalla Società sin dall’inizio della stagione estiva e proseguite nei mesi di settembre e ottobre con i “Sanlorenzo Elite Weekends”. Eccellente, inoltre, l’accoglienza da parte del mercato alla presentazione dei nuovi modelli durante il Salone di Genova tenutosi a ottobre, unico evento internazionale del 2020 nel panorama europeo".





L’EBITDA rettificato dei primi nove mesi del 2020 è pari a 48,5 milioni di Euro, sostanzialmente stabile rispetto al risultato dello stesso periodo del 2019, evidenziando un incremento dell’incidenza sui Ricavi Netti Nuovo che si attesta al 15,0%, rispetto al 14,6% dello stesso periodo del 2019. L’aumento della marginalità operativa è legato al progressivo incremento dei prezzi delle nuove commesse in ragione del migliorato posizionamento commerciale della Società e alle efficienze generate dalla messa a regime della nuova capacità produttiva. L’EBITDA, comprensivo delle componenti non ricorrenti legate alla quota di competenza dei costi non monetari del Piano di Stock Option 2020 e alle spese per il COVID-19, ammonta a 47,4 milioni di Euro, mostrando una marginalità pari al 14,7% sui Ricavi Netti Nuovo, in linea con lo stesso periodo dell’esercizio precedente.

L’EBIT è pari a 33,1 milioni di Euro, in calo del 12,1% rispetto a 37,7 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2019, con un’incidenza del 10,3% sui Ricavi Netti Nuovo, principalmente per effetto della crescita degli ammortamenti a seguito della messa a regime degli investimenti in nuova capacità produttiva realizzati negli esercizi precedenti.



Il Risultato netto di Gruppo dei primi nove mesi del 2020 si attesta a 22,3 milioni di Euro, con una riduzione dell’8,2% rispetto a 24,3 milioni di Euro al 30 settembre 2019. L’incidenza sui Ricavi Netti Nuovo passa dal 7,3% al 30 settembre 2019 al 6,9%, al 30 settembre 2020.