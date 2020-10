Sanità, Fisascat Cisl: "Futuro incerto anche per i servizi di ausiliariato"

La Spezia - "Non solo l'annoso problema della stabilizzazione dei 158 Oss ci preoccupa , sul quale deve essere aperto rapidamente un confronto con la Regione Liguria, ma anche la posizione e il futuro di circa 80 unità dei servizi di ausiliariato oggi appare preoccupante". E' quanto si legge in una nota di Fisascat Cisl la Spezia che prosegue: "Cosi il segretario generale della Fisascat cisl che prosegue" l aggiudicazione il 29 settembre della gara di pulizie lotto 4 consip al consorzio Leonardo di fatto spacchetta quello che era rimasto del global service assegnato a Coopservice che univa tutti i servizi logistico alberghiero"·



"Queste figure ausiliarie - proseguono - essenziali per il funzionamento della macchina assistenziale ospedaliera (si va dalla farmacia, al referto esami, trasporto magazzino, supporto nei reparti) ad oggi non hanno nessuna certezza. Chiediamo che questi lavoratori vengano tutelati da alisa con una puntuale clausola sociale in caso di bando di gara autonoma su Asl 5, rispetto al global service che va esaurendo le sue continue proroghe legate alla complicata situazione degli Oss".