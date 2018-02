San Miniato, Cesena e Rimini entrano nell'orbita Crédit Agricole

La Spezia - Approvato il progetto di fusione per incorporazione in Crédit Agricole Cariparma delle Casse di Risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato. A San Miniato sarà installata la sede della Direzione Regionale Toscana, a Cesena la sede della Direzione Regionale Retail e un nuovo Centro di Banca Telefonica per il Gruppo Crédit Agricole e a Rimini la sede della Direzione Regionale Imprese e della Direzione Regionale Private Banking. Verrà inoltre mantenuto un solido rapporto con le Fondazioni azioniste delle tre banche, fa sapere il gruppo francese. Il progetto di integrazione non prevede esuberi.

Il Consiglio di Amministrazione di CA Cariparma ha inoltre approvato di dare corso a un’offerta pubblica di acquisto delle azioni delle tre banche detenute dagli azionisti diversi dalle Fondazioni bancarie, da banche, intermediari finanziari, da compagnie di assicurazione e da altri soggetti istituzionali. L’offerta ha l’obiettivo di riservare ai soci retail un’opportunità di disinvestire titoli illiquidi e destinati, per effetto della Fusione, ad essere concambiati in titoli di CA Cariparma anch’essi illiquidi, a un valore significativamente superiore al corrispettivo pagato da CA Cariparma per l’acquisizione delle banche.