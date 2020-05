Salute e sicurezza sul lavoro,. sul sito di Confartigianato una sezione apposita

La Spezia - Da lunedì riapriranno le attività, sarà cura delle aziende garantire la massima sicurezza per gli imprenditori e i lavoratori dipendenti. Le regole da rispettare sono state spiegate nel corso di sei incontri webinar gratuiti organizzati Confartigianato nel corso della settimana che hanno visto il coinvolgimento e la partecipazione on line di oltre 600 imprese. Semplici ma esaurienti videoincontri, sono stati strumenti indispensabili per conoscere ed osservare quanto previsto dai Protocolli anticontagi. Imprenditori e lavoratori dipendenti sapranno così come comportarsi in questa fase di riavvio delle attività e come operare in sicurezza secondo le norme che riguardano tutti i settori delle attività economiche. “Per tutti i settori roduttivi – commenta Enrico Taponecco, responsabile Ambiente e Sicurezza

Confartigianato - si rende necessario attuare alcuni obblighi e procedure per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19. Come Associazione di categoria, vista la situazione di difficoltà di tante piccole imprese chiuse

da marzo, abbiamo deciso di dare gratuitamente tutta la modulistica e gli allegati che costituiscono esempi di quello che le imprese devono attuare per rispondere agli obblighi previsti dalla normativa, predisponendo un'apposita sezione del nostro sito internet”. Sul sito www.confartigianato.laspezia.it oltre alle tante informazioni su Dpcm, protocolli e normative è possibile visualizzare la news “COVID-19, i moduli per essere in regola in materia di salute e sicurezza sul lavoro” con diversi allegati che è possibile scaricare o personalizzare:



- 10 cose da fare (da esporre, per tutte le attività)

- Lavarsi le mani (da esporre nei bagni, per tutte le attività)

- Informativa generale (per dipendenti, visitatori, trasportatori,

appaltatori, ecc.)

- Informativa per cantieri edili (per dipendenti e per chiunque accede in

cantiere)

- Check - list generale (da stampare e compilare)

- Check - list generale (integrazione)

- Avviso (da esporre, per tutte le attività)

- Come utilizzare il gel (da esporre, per tutte le attività)

- Come acquistare in sicurezza (da esporre, per tutte le attività)



Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile chiamare l'Ufficio Ambiente e Sicurezza Confartigianato, tel. 0187.286632 oppure scrivere alla e-mail: sicurart@confartigianato.laspezia.it