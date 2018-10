Salto in avanti per i servizi digitalizzati del Comune, ora tocca alle imprese

Impresa 4.0, Made in Italy. Il futuro è nel digitale e Confartigianato ha organizzato una giornata di studio per studenti e imprenditori.

La Spezia - Chi lavora nel digitale non si limita ad essere capace di navigare in rete. E' un concetto che deve essere acquisito anche nella piccola e media impresa, anche in quelle piccolissime a conduzione familiare. Nell'ottica della digitalizzazione, anche degli enti, qualcosa alla Spezia si è già mosso con un salto nel rating nazionale dei Comuni capoluoghi di provincia disponibili sul Forum della pubblica amministrazione: il Comune capoluogo in un anno ha conquistato otto posizioni passando dal 35esimo al 27esimo posto. Il dato è emerso nella giornata organizzata da Confartigianato la Spezia che ha organizzato due tavole rotonde rivolte ad oltre cento studenti del liceo scientifico Pacinotti e agli imprenditori.

La parte dedicata agli adulti si è tenuta oggi pomeriggio nella Sala Banci della sede dell'associazione di categoria in Via Fontevivo. Al convegno “Impresa 4.0: il valore del Made in Italy” sono intervenuti Paolo Figoli presidente Confartigianato della Spezia, Genziana Giacomelli vicesindaco e assessore allo Sviluppo Economico del Comune della Spezia, Francesco Fiorino del Punto impresa digitale della Camera di commercio Riviere di Liguria, Paolo Manfredi responsabile nazionale Strategie digitali di Confartigianato. L'incontro è stato moderato da Fabio Lugarini direttore responsabile di Città della Spezia.



A commentare la nuova posizione nel rating nazionale dei Comuni digitali pubblicato sul Forum della pubblica amministrazione è stata l'assessore allo sviluppo economico Genziana Giacomelli: "La Spezia risulta nel primo 25 per cento tra i 107 capoluoghi di provincia. E' molto interessante perché, anche se non siamo nei primi 20, il salto è stato fatto in un anno. Questo significa che il lavoro che stiamo facendo nella digitalizzazione dell'Ente è importante. Il tema viene misurato attraverso alcuni indicatori che sono: l'utilizzo del wi-fi in città, la banda larga, la possibilità per cittadini e imprese di avere servizi online. Il percorso intrapreso dall'amministrazione dunque è molto positivo e la nostra agenda digitale è molto ricca: pensiamo di arrivare ad una digitalizzazione di quasi tutti i servizi nell'arco di pochi anni. In alcuni è già cominciata la dematerializzazione dei documenti e attraverso i fondi strutturali Fesr stiamo sviluppando progetti per l'implementazione delle tecnologie nella nostra città".



Gli strumenti per lo sviluppo dell'impresa 4.0 ci sono tutti ma devono essere colti a tutti i livelli imprenditoriali. L'associazione di categoria non è nuova ad iniziative per la digitalizzazione, l'auspicio è che la Regione Liguria pubblichi nuovi bandi e che dal Governo centrale arrivi la conferma iperammortamento e superammortamento per l'acquisto di prodotti digitali destinati alle imprese. "Ci sono realtà - ha commentato il presidente di Confartigianato la Spezia Paolo Figoli a margine del convegno - d'oltreoceano che da anni stanno portando avanti questo tipo di impresa. Il nostro compito è affiancare le imprese e con questa giornata vogliamo cominciare a capire come avviare un percorso. Un esempio pratico arriva alla stampa digitale: offre opportunità di mercato ampiamente percorribili. C'è una rete di associazioni che portano avanti la rete e il digitale incanalando le aziende in un percorso per poter ottimizzare la loro produzione tutelando e non stravolgendo tutto quello che è 'Made in Italy'. Lo sforzo di Confartigianato è quella di mantenere uno stretto contatto con gli imprenditori e avantaggiarli in questa nuova sfida".

In proposito è stato Paolo Manfredi responsabile nazionale Strategie digitali di Confartigianato ad aprire il mondo dell'impresa 4.0. "L'Italia e i piccoli territori hanno bisogno di rilanciare e riqualificare la propria manifattura e impresa diffusa per rimanere un paese forte e competitivo. Noi abbiamo un tesoro è che l'artigianato. La digitalizzazione può aiutare a mantenere questo pregio, tutelandone l'origine".

Manfredi questa mattina ha incontrato anche i ragazzi del Liceo Pacinotti: "I ragazzi sono fondamentali perché saranno il futuro dei prossimi quarant'anni del Paese. Loro concretizzeranno la trasformazione delle imprese. Oggi gli adulti sono gli imprenditori ed è necessario che capiscano quanto il cambiamento possa favorire l'uscita da un momento critico come questo".