Saldi invernali, l'inizio è discreto

La Spezia - Tanta gente in centro storico per la prima due giorni di saldi invernali 2020, con vendite discrete senza tuttavia numeri da capogiro. Anche alla Spezia come nel resto dell'Italia è partita infatti ieri la corsa agli affari "rimandati" nel periodo natalizio per cercare di abbassare un po' il prezzo. Qualcosa di più di un normale sabato dell'anno, d'altra parte, cadendo la data in concomitanza con l'inizio del ponte dell'Epifania, era logico aspettarsi un afflusso piuttosto normale, perché molti ne hanno approfittato per andare a sciare o, comunque, per trascorrere qualche giorno fuori città. A fare la differenza sono soprattutto i turisti e i visitatori: basta aguzzare un attimo l'orecchio per ascoltare accenti provenienti dall'alta toscana o addiruttra da ancor più lontano, specialmente per quel che concerne il centro commerciale "Le Terrazze" che ha visto buoni afflussi sia ieri che oggi. Decisamente positivo il weekend per le boutique e i negozi di Shopinn, l'outlet village di Brugnato che ha accolto spezzini, apuani e genovesi, ma anche e soprattutto turisti da ogni parte del mondo.