Saldi invernali, anche alla Spezia si parte il 4 gennaio

La Spezia - Mancano quaranta giorni a Natale ma in molti sono già con la testa all'anno nuovo e in particolare si ragiona già sui saldi. E' di questi giorni la conferma che l'ondata di supersconti comincerà il 4 gennaio come disposto dalla Regione Liguria. Un'occasione ormai diventata prassi per prendere anche qualche regalo in ritardo oppure in vista dell'Epifania. Ma non è finita qui, perché lo svuotatutto proseguirà almeno fino al 17 febbraio in tempo dunque anche per San Valentino. I saldi sono vietati nei 40 giorni antecedenti al 5 gennaio.

Come disposto dalle Regione Liguria e in Conferenza dei sindaci non possono essere effettuate le vendite promozionali sopra indicate a partire da lunedì 25 novembre 2019. La Giunta regionale, con la delibera n.828 del 14 ottobre 2019, ha approvato la deroga che consente la vendita promozionale del Black Friday del 29 novembre 2019.

I consumatori dovranno fare attenzione alle solite e inossidabili regole. Avranno la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.

Non c'è obbligo per la prova dei capi che è rimessa alla discrezionalità del negoziante. Per i pagamenti le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante.



I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.

E' obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.