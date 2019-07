Sagre ovunque, "ma che siano legate ai prodotti della tradizione"

La Spezia - Estate, tempo di sagre. Come ogni anno si rinnovano gli appuntamenti con i piatti tradizionali del territorio, ma di recente a questi se ne sono aggiunti molti altri. Troppi secondo gli esponenti delle Pro loco che organizzano le sagre ultradecennali. E la questione non è tanto quella della concorrenza da parte di proposte simili, che spuntano come funghi, quando quella del rispetto delle regole, uguali per tutti.



Per ovviare a questa situazione si è rinnovato l’accordo tra Confcommercio e Unpli, l’Inione nazionale delle Pro Loco d’Italia: un protocollo d’intesa mette nero su bianco i requisiti e le regole che le sagre devono rispettare anche al fine di far convivere meglio queste manifestazioni con le attività dei ristoranti del territorio.

Obiettivo dell’accordo, che nasce nel 2010, quello di trovare il giusto equilibrio tra commercio e appuntamenti della gastronomia tradizionali, che devono essere organizzati nel rispetto di normative che esistono ma che troppo spesso vengono ignorate. "Negli ultimi anni si è registrato un incremento notevole di appuntamenti con le sagre paesane organizzate da gruppi e associazioni prive dei requisiti minimi – ha detto Giorgio Antognoli, presidente Unpli -. Un esempio? Nello statuto di un’associazione deve essere prevista la possibilità di organizzare una sagra. Purtroppo accade talvolta che queste feste paesane vengano organizzate anche da soggetti che hanno uno statuto privo di questa opportunità. Si sono in oltre verificati casi in cui un prodotto non tipico venisse spacciato per specialità. Le sagre devono essere rappresentative di tradizioni alimentari del territorio. E non va bene nemmeno quando nell’entroterra viene organizzata una sagra dell’acciuga o in un luogo di mare la sagra del fungo. Una cosa è la sagra, un’altra la ristorazione a cielo aperto o una semplice festa".



Tra le regole l’impossibilità che l’organizzazione di un evento di questo tipo venga affidato a soggetti differenti da quelli previsti dallo statuto. "Non stiamo solo difendendo la nostra categoria – dice Marco Buticchi, presidente Fipe Confcommercio – ma la salute dei cittadini. Rispettare le normative vigenti evita innanzitutto il rischio che stormi di consumatori vengano condotti al pronto soccorso in preda a gastriti o intossicazioni alimentari. Il pressapochismo abusivo va sorvegliato. Le sagre devono inoltre avere un limite nella durata, essere legate al territorio e i proventi devono inoltre essere utilizzati solo per i fini statuari dell’associazione che li promuove. I benefici devono ricadere sul territorio e non riempire le tasche di qualcuno", ha concluso.

"Nessuno ce l’ha con le sagre per partito preso – ha specificato Roberto Martini, direttore di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia –, ben vengano quelle vere, che valorizzano la tradizione gastronomica e la tipicità. Le vere sagre fanno bene bene al territorio, anche sotto il profilo turistico. Il problema sono i tanti, troppi eventi, nati per finanziare questo o quel soggetto oppure semplicemente per fare cassa lucrando su un’attività che, invece, dovrebbe essere propria dei ristoranti. Serve un regolamento regionale che metta fine all’uso improprio di sagre, che oltre a creare concorrenza sleale con le imprese, rischiano di dare un’immagine negativa del territorio qualora organizzate da persone prive della professionalità richiesta".



Alla conferenza stampa erano presenti anche alcuni rappresentanti della Pro loco della provincia, agguerriti nel difendere il ruolo delle loro associazioni a favore del territorio e nel chiedere maggiore attenzione da parte dei Comuni che autorizzano alcune sedicenti "sagre" organizzate da associazioni che nulla hanno a che vedere con le tradizioni gastronomiche, ma anche maggiore trasparenza. "Sarebbe opportuno - hanno spiegato Germano De Cicco, presidente della Pro loco di Carnea, Giovanni Pegazzano presidente della Pro loco Le Grazie e Giuseppe Meola presidente della Pro loco di Cadimare, affiancato dal segretario Sergio Cavanna e dal vicepresidente Giacomo Cavanna - che i bilanci di chi ottiene il permesso di organizzare una festa a tema gastronomico siano in seguito resi pubblici, proprio come accade con i nostri".

Cogliendo l'occasione il cadamoto Meola ha reso noto che il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ha inserito l'acciuga ripiena di Cadimare tra i prodotti tipici della Liguria.