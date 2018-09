Sacchetti viola, i problemi di estetisti e acconciatori spiegati a Casati

Baruzzo: "Dal prossimo 1° novembre si entrerà in regime totale di Tariffa Puntuale con controlli e relative sanzioni”.

La Spezia - La scorsa settimana una delegazione dell’associazione di categoria delle attività di acconciatura ed estetica ha incontrato l'assessore all’Ambiente e Ciclo Rifiuti del Comune della Spezia Kristopher Casati per illustrargli le problematiche relative al ritiro e al numero dei sacchetti del residuo riscontrati dalle imprese del settore. I nuovi sacchetti rintracciabili sono entrati in vigore dal primo settembre scorso nel sistema di raccolta differenziata e servono ad una verifica della quantità di residuo secco indifferenziato prodotto da ciascun utente, al fine dell’applicazione di una Tariffa Puntuale.



"L'incontro è stato molto positivo e proficuo - spiegano da Cna - l'assessore ha spiegato che siamo ancora in una fase sperimentale del sistema dove si sono verificati dei disguidi. Per le attività di estetista sono previsti 8/9 sacchi di residuo (viola) al mese per un totale complessivo di 40l, in alternativa, dove compatibile con il ritiro, si può richiedere un bidone singolo da 360l che verrà svuotato all' incirca 52 volte l'anno. L’impegno delle piccole e medie imprese è fondamentale per il conseguimento di risultati positivi in tema di raccolta differenziata – spiega Carola Baruzzo referente Cna Benessere e Sanità La Spezia –. Restiamo a disposizione delle attività del settore estetico per chiarire dubbi e ricevere segnalazioni al fine di riportare le esigenze riscontrate quotidianamente e testimoniarle all’amministrazione al fine di meglio calibrare il sistema. Ricordando che dal prossimo 1° novembre si entrerà in regime totale di Tariffa Puntuale con controlli e relative sanzioni”.