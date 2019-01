Sabato e domenica dalle 16 alle 20 ritorna "Shopping Taxi"

La Spezia - Un servizio taxi speciale attivo in occasione dei saldi per rendere più agili, veloci e comodi gli spostamenti in città per chi vuole fare shopping: “Shopping Taxi”. Il servizio sarà attivo anche 12 e 13 febbraio, dalle ore 16.00 alle 20.00 e sarà effettuato da due taxi da 8 posti che effettueranno partenze ogni 30 minuti dai due parcheggi di interscambio. Le automobili che aderiscono al servizio saranno contraddistinte da un disco identificativo verde e grazie al contributo del Comune della Spezia il costo per gli utenti sarà di 1,99 euro a persona valido andata e ritorno. Per i bambini il servizio è gratuito. I taxi potranno essere presi dai luoghi di partenza oppure fermati lungo tutta la tratta. Gli itinerari che seguiranno saranno: da parcheggio di piazza Pozzoli - presso scalinata Palaspezia - a via C. A. Federici, via del Canaletto, via Italia sino a Chiesa di Migliarina, svolta a sinistra per via Sarzana, stazione Migliarina, via Parma, via Veneto, via Chiodo, viale Amendola, viale Aldo Ferrari, Corso Cavour, Viale Garibaldi, piazza Garibaldi, stazione centrale e piazza d'Armi; da piazza d'Armi a viale Aldo Ferrari, Corso Cavour, via Garibaldi, via Spallanzani, stazione centrale, via Bixio, Corso Cavour, via di Monale, via Gramsci, via Chiodo, piazza Verdi, via XXIV Maggio, via Giuliani, via Parma, stazione Migliarina, piazza Pozzoli.