Roncallo a Lugano: "La Pontremolese è un sogno"

La Spezia - Un pezzo di Liguria si è trasferito sul lago di Lugano per partecipare ad “Un mare di Svizzera”, conferenza internazionale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale. Ci sono naturalmente i vertici regionali, così come i due presidenti Signorini e Roncallo. La presidente dell'Authority che unisce i porti della Spezia e Marina di Carrara, risponde così a proposito della ferrovia Pontremolese, la cronica incompiuta che cambierebbe i destini degli scali coinvolti: "La Pontremolese è il nostro sogno ma sappiamo bene che non è un sogno traguardabile nel breve periodo: ci continueremo a lavorare, abbiamo avuto anche delle rassicurazioni da parte delle ferrovie dello Stato ma comunque noi stiamo già usando anche la linea su Genova e ovviamente quella che ci collega al nostro corridoio di riferimento Pisa-Firenze-Bologna e l'inoltro verso nord. Facciamo circa il 33% di merce sul ferro e abbiamo per tanto bisogno di tutte le linee. Dobbiamo crescere ancora, tanto è vero che stiamo facendo un grosso investimento di circa 40 milioni all'interno del porto, finanziato dal Cipe. Crediamo molto in questa modalità. La necessità di togliere i camion dalle strade obbliga ad industriarsi e fare più treni. E per fare questo devo dire che ci si sta lavorando da tanti anni. Lo Stato ci ha aiutato con questo finanziamento". Le due Autorità liguri, da Vado fino a Marina di Carrara, riescono a collaborare: "Stiamo lavorando insieme, anche se abbiamo peculiarità molto diverse. Ma già oggi facciamo 18 treni alla settimana su Basilea".