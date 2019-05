Roma, 'Premio di fedeltà' per il Gruppo Tarros

La Spezia - Si è svolta recentemente a Roma, nella prestigiosa Sede di Confindustria, la Decima Edizione del Networking Day dei Soci di Confindustria Assafrica Mediterraneo, il settore di Confindustria cui aderiscono aziende che svolgono attività di export, import, produzione e servizi nel continente africano e nella macroregione Mediterraneo/Medio Oriente.



L’incontro è stata un’occasione per favorire la conoscenza reciproca, scambiare esperienze ed opinioni e creare sinergie tra le Imprese Associate, tra le quali figurano molti nomi di spicco dell’economia italiana. Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, past President di Assafrica, non potendo essere presente, è intervenuto con un videomessaggio sottolineando l’importanza dell’attività di Assafrica, ormai modello di riferimento anche per altre Associazioni di Impresa.



I lavori si sono chiusi con l’assegnazione del “Premio di Fedeltà” ad un gruppo di Aziende, tra le quali appunto il Gruppo Tarros, Leonardo, Salini Impregilo, Telecom, Intesa San Paolo, Prodit, Banca MPS ed altre, tutte attivamente impegnate in Assafrica.



Con origini nel lontano 1828, il Gruppo Tarros offre servizi di trasporto “Door to Door” su misura del Cliente, coordinando un network logistico integrato e complesso, gestito con le migliori tecnologie disponibili.



Tarros è oggi un Gruppo leader nel trasporto e nella logistica integrata delle merci, ed impiegando direttamente oltre 600 persone ha una presenza diffusa in tutto il Mediterraneo.