Rolls Royce 'di mare', lo storico marchio a Spezia con un competence center

La Spezia - Rolls Royce ha aperto un nuovo Yacht competence center (Ycc) e uno Yacht customer care center alla Spezia. Col marchio di motori Mtu, il colosso britannico sta puntando in particolare al mercato degli yacht prodotti in serie. Il competence center, come si legge in una nota dell'azienda, "ha lo scopo di rafforzare i contatti con i cantieri navali, offrendo supporto tecnico per lo sviluppo e l'integrazione dell'intero filone propulsivo, compresa l'automazione, e promuovendo l'innovazione. Allo stesso tempo, il customer care center supporta i clienti yacht 24 ore su 24 nelle richieste di assistenza".