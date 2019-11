Roadshow per l’internazionalizzazione delle imprese italiane al Terminal Crociere

La Spezia - Si è tenuta questa mattina al Terminal Crociere di Largo Fiorillo la 68a tappa del Roadshow per l’internazionalizzazione delle imprese italiane 2019. Finalizzato a facilitare il processo di internazionalizzazione, è un progetto voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che ha visto partecipare numerose aziende. Ciascuna di esse ha avuto modo di incontrare le organizzazioni presenti ricevendo informazioni sugli strumenti pubblici nazionali e regionali a sostegno dell’internazionalizzazione con particolare riguardo ai servizi di assistenza, promozione, formazione, prodotti e servizi assicurativi e finanziari. Tra le aziende presenti oggi, i principali settori rappresentati sono stati: elettronica/informatica, automotive e nautica, agroalimentare e vini, meccanica strumentale, logistica, edilizia, servizi. “Per la terza volta il Roadshow approda in Liguria per offrire alle aziende di questo territorio i servizi, gli strumenti e il sostegno delle istituzioni per affrontare i mercati esteri ed essere competitivi a livello globale. L'occasione - ha dichiarato Stefano Nicoletti, capo ufficio Internazionalizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - è un momento di confronto con il territorio, calato sulle esigenze e specificità di ciascuna realtà ed è al tempo stesso un'occasione per colmare il gap di conoscenza

sul sostegno che la Farnesina e la rete diplomatico-consolare possono fornire al percorso di internazionalizzazione delle aziende. Questa tappa interviene peraltro in un momento di cambiamento e di semplificazione per tutto il sistema di sostegno pubblico all’internazionalizzazione – ha aggiunto Nicoletti – che attribuisce alla Farnesina un ruolo sempre più centrale per tutto ciò che attiene lo sviluppo dell’internazionalizzazione e la definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale all’estero”.



L'evento è stato organizzato in collaborazione con Regione Liguria e Confindustria La Spezia, partner territoriali dell’iniziativa. “Il Roadshow intende presentare gli strumenti che consentano alle imprese di vincere la sfida dei mercati globali, con l’obiettivo di far crescere il numero degli esportatori e delle imprese che si affacciano per la prima volta sui mercati esteri. Il sostegno da parte di ICE Agenzia si esplicita anche attraverso l’allestimento di un tavolo congiunto tra ICE e Amazon, presente in tutte le tappe del Roadshow 2019, che ha consentito alle imprese partecipanti di conoscere i dettagli della recente collaborazione tra Agenzia ICE e Amazon, finalizzata ad offrire ulteriori opportunità di esportazione attraverso l’e-commerce”. E’ quanto ha dichiarato Maria Carmela Ottaviano, Dirigente dell’Ufficio Servizi alle Imprese di ICE Agenzia.



“Desidero esprimere la nostra soddisfazione per aver avuto l’opportunità di ospitare sul nostro territorio questa importante iniziativa. Ogni azienda compete con un mercato sempre più globale, per questo internazionalizzarsi è diventata una parola d’ordine - sottolinea Francesca Cozzani, Presidente Confindustria La Spezia- L’attenzione di Confindustria La Spezia al tema è sempre stata alta, soprattutto con riguardo alle esigenze delle PMI perché è su questo fronte che occorre maggiormente indirizzare il nostro impegno. Dobbiamo informare e attivare tutte quelle azioni che possono aiutare quelle PMI che ancora mostrano difficoltà ad affrontare mercati esteri. Gli strumenti ci sono. Lo dimostra l’evento di oggi. A Confindustria il compito di collaborare nella diffusione della loro conoscenza e di creare le giuste opportunità per lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese”. “Siamo lieti che il territorio ligure sia stato scelto - ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti - Abbiamo bisogno di infrastrutture materiali e immateriali, per offrire agli imprenditori gli strumenti giusti per affacciarsi con successo sui mercati esteri. Per far questo è necessario che la politica, con piani a lungo termine, definisca le strategie di sviluppo a favore dell'internazionalizzazione delle imprese”.