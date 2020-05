Ristoranti, bar, mense, catering: aggiornamento per spiegare il disciplinare regionale

La Spezia - Proseguono gli incontri on line di Confartigianato La Spezia con le imprese per fare un po' di chiarezza sull'emergenza Covid 19 e sui vari adempimenti per la riapertura. Domenica 17 maggio alle 16.30 si terrà un seminario per spiegare il disciplinare della Regione Liguria per ristoranti, bar, mense, catering. Le imprese interessate ad iscriversi gratuitamente possono mandare una e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it verrà inviato poi un link per partecipare sulla piattaforma certificata.