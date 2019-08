Ristoranti, bar e librerie: La Spezia è al top

La Spezia - Il tempo libero, nel 2019, è soprattutto quello in cui si riesce per un po' a dimenticarsi di controllare le notifiche dei social sul telefonino, quello in cui si fa qualcosa diverso dall'attività lavorativa, ma che sia allo stesso tempo vitale e non virtuale. Una parentesi temporale quotidiana che è sempre più stritolata da Whatsapp, Facebook e Instagram. Gli indicatori per valutarne la qualità scelti dal Sole24Ore per una delle consuete classifiche che riguardano le 107 province italiane non comprendono il numero di ore libere, ma si basano sull'offerta di attività ricreative e culturali.



Secondo posto assoluto per librerie, bar e ristoranti in rapporto alla popolazione

Nella classifica generale dominata da Rimini, seguita da Firenze e Venezia, la provincia spezzina si piazza al 28esimo posto, con un punteggio di 324,2. Una posizione tutto sommato positiva che è il frutto della media dei punteggi ottenuti nei 12 indicatori presi in considerazione.

Il Sole24Ore, basando lo studio su dati Infocamere, ha collocato La Spezia al secondo posto assoluto per quel che riguarda il numero di librerie in rapporto alla popolazione: con un dato di 13,2 ogni 100mila abitanti solamente la vicina Massa-Carrara riesce a spuntarla, con la bellezza di 16,8 librerie per 100mila abitanti.

Stesso piazzamento per quel che riguarda il numero di bar e ristoranti ogni 100mila spezzini: sono ben 1.128,2. Guida la specifica classifica Savona, con 1.1184 e sul terzo gradino del podio c'è Imperia, con 1.066. La Liguria al comando, quindi, con Genova che completa il poker piazzandosi al 12esimo posto con 843 bar e ristoranti ogni 100mila abitanti.

La Spezia se la cava discretamente anche in relazione al numero di agriturismi ogni mille chilometri quadrati (135 e 14esima posizione) e di densità turistica con 5.723,7 presenze ogni chilometro quadrato da cui deriva una buona 15esima posizione. Inavvicinabili, a questa voce, le prime della classe Rimini (37.418) e Venezia (29.623).

Sopra la media che ha portato alla 28esima posizione finale anche il dato relativo al numero di spettacoli cinematografici ogni mille abitanti: con un dato di 71,1 è garantita la 15esima posizione a livello nazionale.



Portano tutti oltre la trentesima posizione gli altri indicatori presi in considerazione dal Sole24Ore: nella spesa pro capite per cinema e teatri la provincia spezzina si colloca al 35esimo posto, mentre in quella per tutti i tipi si spettacoli arriva al 50esimo. Casella numero 51 per il numero di concerti ogni mille abitanti, mentre le 2,7 notti di permanenza media dei turisti vale alla Spezia il 66esimo posto nella graduatoria dedicata. In fatto di mostre ogni mille abitanti la provincia scivola al 68esimo posto, che diventa 73esimo per il numero di eventi sportivi per mille abitanti e 81esimo per quanto riguarda il numero di spettacoli teatrali.



