Risparmiare sulla bolletta elettrica con le offerte sul web

La Spezia - Risparmiare sulla bolletta elettrica è una necessità per molti consumatori, ma districarsi tra le proposte dei fornitori non è sempre semplice. Non di rado ci si chiede se sia possibile tagliare i costi dell’energia o aderire a tariffe più convenienti, cercando la soluzione migliore attraverso diversi canali.



Tuttavia, oggi il web viene in aiuto dei consumatori proponendosi come una risorsa per informare, orientare e condurre verso l’offerta migliore sul mercato. Anche online è infatti possibile accedere a tariffe chiare e trasparenti, che in più permettono di ottenere un interessante risparmio in bolletta.



Energia elettrica: come scegliere l’offerta giusta

Prima di cercare un’offerta per la luce online, è sempre importante tenere conto di una serie di parametri che possono influenzare la scelta.



Per quanto riguarda la tariffa elettrica, per esempio, il consiglio è di optare per quella monoraria, che permette di consumare energia senza variazioni di costi in qualsiasi momento della giornata o giorno della settimana.



Inoltre, si può sfruttare la maggiore convenienza del mercato libero, dove la libera concorrenza garantisce ai fornitori di fissare il prezzo delle tariffe autonomamente e non in base a quanto stabilito da un ente garante come nel mercato tutelato.



Sul web, tra le proposte più interessanti del mercato libero si trovano ad esempio le offerte luce per la casa di Sorgenia, che con Next Energy Luce garantisce l’accesso a una tariffa di tipo monorario con un prezzo fisso durante il primo anno di sottoscrizione.



La possibilità di accedere a una tariffa che resta bloccata per 12 mesi permette di avere una significativa diminuzione degli importi in bolletta.



In particolare, si stima che un nucleo familiare tipo, definito secondo le caratteristiche stilate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Next Energy Luce possa arrivare a risparmiare in un anno fino a 130 euro.



Offerte per l’energia elettrica online

Next Energy Luce permette di accedere a una tariffa vantaggiosa alla quale si può aderire tramite web. È disponibile per coloro che abbiano intenzione di cambiare il proprio fornitore, per i contratti in subentro e per le nuove attivazioni.



Un’altra interessante caratteristica dell’offerta di Sorgenia è quella di poter contare su strumenti digitali che consentono in ogni momento di monitorare il costo dell’energia e i consumi. Next Energy Luce, infatti, propone ai suoi clienti l’app MySorgenia, che permette di amministrare la propria utenza online, di contattare il servizio clienti per qualsiasi necessità e di usufruire di suggerimenti utili per risparmiare sulla bolletta.



A tutto questo, l’offerta affianca anche i numerosi servizi di supporto online di Full Digital Care, il sistema che annovera il social caring, una chat accessibile sul portale del fornitore e un numero verde sempre disponibile.



Offerte online: i benefici della bolletta elettronica

Un interessante vantaggio di Next Energy è quello relativo all’invio della fattura via mail, così da bypassare eventuali disservizi di consegna e i vari costi in genere legati all’invio tramite posta.



Questi canoni, spesso sottovalutati, possono variare da fornitore a fornitore, e talvolta si aggiungono alla spesa per il pagamento dei vari bollettini. Il saldo tramite domiciliazione bancaria garantisce invece il taglio di questi costi, evitando altresì ritardi nei pagamenti o la necessità di stampare la fattura.



Le soluzioni paperless di Next Energy sono il frutto della filosofia green di Sorgenia. Aderire all’offerta significa infatti poter alimentare la propria casa con energia ottenuta completamente da fonti di tipo rinnovabile, con un servizio che sfrutta la tecnologia della geo localizzazione per associare sempre a ogni consumatore l’impianto più vicino alla sua utenza.



È sempre possibile selezionare il tipo di energia favorita scegliendo tra quella idroelettrica, eolica o fotovoltaica. In questo modo il risparmio in bolletta porterà anche a una maggiore tutela dell’ambiente.