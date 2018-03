Ripartono i corsi di Cna: uso piattaforme elevabili, primo soccorso, Haccp

Anche un approfondimento di formazione lavoratori neo-assunti.

La Spezia - Il primo ad iniziare martedì 13 marzo alle 14.30 è il corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori conforme ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 e dell’ Art.73 del D. Lgs 81/2008. Il corso della durata di 10 ore di cui 4 teoriche e 6 pratiche consente, previo il superamento delle verifiche previste, di conseguire l’attestato di abilitazione all’uso degli stessi.



Al via il 20 marzo per proseguire nei due martedì successivi il corso HACCP per gli operatori del settore alimentare in ottemperanza al reg.ce 852/2004 del. r.lig. 793/12, dgr 332/15, comprende Modulo A) e Modulo B) e Filiera Ittica (voluta dall'ASL 5 della Spezia). Affronterà i seguenti contenuti: a) rischi e pericoli alimentari b) metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP c) legislazione alimentare e obblighi e responsabilità dell’industria alimentare d) conservazione alimenti e) approvvigionamento materie prime e tracciabilità f) pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature g) igiene personale h) manuali di buone prassi igieniche i) ambiti, tipologia e significato del controllo ufficiale l) allergie e intolleranze alimentari m) articolazione di un piano di autocontrollo n) identificazione dei punti critici, loro monitoraggio e misure correttive o) le procedure di controllo delocalizzate e le GMP, con particolare riferimento agli specifici Manuali di Buone Prassi Igieniche, ove validati p) individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo delle singole tipologie di attività. Si svolgerà con il seguente orario: 14.30/18.30-14.30/18.30 e 14.30/16.30



Sempre il 20 marzo parte anche il corso di Formazione Lavoratori neo assunti che, in base all'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, è obbligatorio per tutti i dipendenti assunti dopo il febbraio 2012 e deve essere svolto entro i 60 giorni dall'assunzione. Il corso ha una durata differente a seconda del rischio attribuito, che nel caso del dipendente è da valutare sia dal codice Ateco dell'impresa in cui opera sia dalle funzioni attribuitegli. Basso Rischio - 8 ore Medio Rischio - 12 ore Alto Rischio - 16 ore. Si svolgerà con il seguente orario: 8.30/12.30



Dal 26 marzo partirà il corso di Primo Soccorso a basso e ad alto rischio. Il percorso di formazione per Addetto al Primo Soccorso Aziendale ha una durata di 12 o 16 ore a seconda del codice rischio dell'impresa in cui si opera. Ricordiamo che il basso rischio corrisponde al codice rischio INAIL inferiore o uguale 4 e/o meno di 5 dipendenti, e il rischio alto ad un codice INAIL superiore con più di 5 dipendenti. Il corso, ricordiamo obbligatorio per imprese con dipendenti, si terrà una volta la settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 e a condurlo sarà un medico esperto, come previsto dal DM. 388/2003. I corsi si terranno nella sede CNA La Spezia di Via Padre Giuliani n.6. Per informazioni più dettagliate contattare CNA ECIPA tel 0187/508075/76 mail: Ecipa.sp@cna.it