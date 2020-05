Ripartenza mercati e fiere, Rete imprese cerca il confronto con le amministrazioni comunali

La Spezia - Il coordinamento provinciale di Rete imprese Italia, in vista della graduale ripartenza delle attività economiche sospese a causa dell'emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del nuovo coronavirus, ha scritto alle amministrazioni comunali della provincia della Spezia per proporre di aprire un confronto circa le soluzioni da porre in essere per consentire anche agli operatori dei mercati settimanali e delle fiere di tornare a svolgere la loro attività nei tempi che verranno indicati dalle autorità competenti. Il coordinamento di Rete imprese Italia si dichiara "pronto sin da subito a partecipare al confronto per contribuire alla formazione delle migliori decisioni in merito".