Riparte la Variante Aurelia con l'appalto del lotto Via del Forno-Buonviaggio

La Spezia - Firmato da Anas il contratto di appalto per i lavori di completamento del primo stralcio funzionale del Terzo Lotto della Variante Aurelia. Si tratta dello svincolo che unisce Via del Forno a Buonviaggio. Si rimette dunque in moto la macchina dei lavori per una delle arterie più importanti del capoluogo e di tutta la provincia. In seguito alla risoluzione contrattuale di agosto 2018, i lavori per unire il Felettino ed il raccordo autostradale alla A12 erano stati interrotti. Anas ha lavorato per un nuovo appalto, suddividendo l’intervento in tre stralci funzionali.

Di questi, la priorità è stata assegnata al completamento del tratto tra lo svincolo del Forno e lo svincolo di Buonviaggio appunto. Autonomo rispetto agli altri stralci a causa della presenza di due svincoli che si allacciano direttamente alla viabilità urbana spezzina, il cui progetto esecutivo è stato redatto direttamente da Anas.



L'opera ha una lunghezza di 1800 metri, comprensivo delle rampe degli svincoli stessi. Ha origine dall’imbocco della galleria Castelletti del precedente secondo lotto, che si innesta sullo svincolo Via del Forno e, dopo aver sovrappassato la valle del Torrente Dorgia con un viadotto di 120 metri, aggira il borgo di Felettino e prosegue con la galleria naturale Pellizzarda (927,54 m) sino allo svincolo Buonviaggio, per poi svilupparsi in parte lungo il viadotto Buonviaggio (250 m), e terminare in corrispondenza del portale d’attacco della galleria naturale Felettino I ( al km 1,800), che fa parte del successivo stralcio B. La strada avrà una sezione di categoria “extraurbana secondaria” e sarà costituita da un’unica carreggiata con una corsia per senso di marcia e banchine laterali.



Anas ha aggiudicato l’appalto alla società ICI ITALIANA COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE S.P.A, con sede legale a Roma in Via dei Villini 3/A. L’intervento, per un investimento complessivo pari a 40.7 milioni di euro, avrà una durata di 750 giorni, comprensivi di 75 giorni per l’andamento stagionale sfavorevole, a decorrere dalla consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria.