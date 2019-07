Riparazioni a regola d'arte, nuove linee guida per i carrozzieri

La Spezia - Confartigianato organizza giovedì 18 luglio 2019 a partire dalle ore 17,00 una riunione presso la sede provinciale, in via Fontevivo, 19 rivolta a carrozzieri e periti sul tema “Linee Guida per la definizione di standard minimi per la riparazione a regola d’arte e raccomandazioni per un servizio di qualità”, in attuazione della Legge n. 124/2017, art. 1, comma 10. In questi mesi si è detto tutto e il contrario di tutto sulle “Linee Guida” firmate dal Ministero, sigle sindacali dei carrozzieri, ANIA e associazione dei consumatori, l’incontro aperto alla categoria vuole illustrare il contenuto delle “Linee guida” e dare l’opportunità agli imprenditori di porre domande sul tema. Dopo i saluti del Presidente Confartigianato Carrozzieri della Spezia, Pier Luigi Peroni e del Presidente Nazionale Confartigianato Carrozzieri, Giuseppe Pace seguirà la relazione della Dott.ssa Elena Gambuli, Esperta e consulente in diritto assicurativo. E’ previsto una spazio dedicato al confronto con i partecipanti durante il quale sarà possibile porre quesiti. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Sindacale Confartigianato, tel. 0187.286652.