Rinnovo Rsu Termomeccanica, Fiom Cgil primo sindacato

La Spezia - La Fiom Cgil con 95 voti si conferma il sindacato più votato alle elezioni per il rinnovo Rsu in Termomeccanica, ottenendo 4 delegati e un delegato Rls.

“Un ottimo risultato che premia l’impegno e il lavoro svolto dalla Fiom in questo periodo reso ancora più difficile dalla pandemia - dice Mattia Tivegna, segretario provinciale Fiom Cgil della Spezia -. Ringraziamo chi ci ha votato e auguriamo buon lavoro alla nuova Rsu”.



Ecco il dettaglio dei voti:

Fiom 95

Uilm 87

Fim 35

4 delegati Fiom, 4 Uilm, 1 Fim

1 Rls Fiom, 2 Uilm, 0 Fim