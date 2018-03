Rifiuti e ambiente, Cna incontra l'assessore Casati

La Spezia - I referenti delle Associazioni di categoria CNA, Confesercenti e Confcommercio hanno incontrato l’assessore al ciclo dei rifiuti e dell’ambiente e sostenibilità della Spezia Kristopher Casati.

Fabrizio Capellini per Confesercenti, Roberto Corsini per Confcommercio e Giuliana Vatteroni per CNA hanno parlato con l’assessore dell’accordo tra Comune della Spezia e Acam Ambiente per il conferimento degli ingombranti da parte delle imprese delle associazioni di categoria.



La convenzione è stata siglata lo scorso anno e regola il conferimento di rifiuti ingombranti (CER 20 03 07) e rifiuti da legno (CER 20 01 38/Cer 15 01 03) presso il centro di raccolta in Località Stagnoni del Comune della Spezia. Il conferimento di rifiuti ingombranti per le aziende è gratuito fino a 8 ton/anno, il conferimento di rifiuti da legno è gratuito fino a 5 ton/anno. Superate tali soglie le imprese pagheranno un onere in convenzione a tonnellata.



In sede di incontro è stato, inoltre, previsto un secondo accordo per il conferimento di rifiuti ingombranti a quote agevolate per le imprese situate in comuni limitrofi a quello capoluogo.



Le imprese interessate alle agevolazioni previste dalla convenzione devono sottoscriverla per poter usufruire del servizio.