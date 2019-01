Riduzione dei premi INAIL nel 2019, l’autoliquidazione slitta al 16 maggio

La Spezia - Importanti novità nella recente Legge di Bilancio sulle riduzione dei premi INAIL nel 2019. Lo annuncia l’Area Lavoro Confartigianato. Il taglio del cuneo fiscale per le imprese ha importanti effetti anche su rendite e indennizzi. “E' l'esito di una storica battaglia portata avanti dalla Confartigianato – spiega Marco Carloni, responsabile dell’Area Lavoro Confartigianato - finalizzata ad avere una revisione tariffaria che tenesse conto dei reali andamenti infortunistici e dei rilevanti avanzi della Gestione Artigiani registrati a partire dalla prima riforma. Grazie a questa attività non ci saranno aumenti dei Premi Inail ed i premi del personale dipendente del settore artigiano vedrà una riduzione media dei premi. Conseguentemente il termine ordinario per la presentazione delle denunce retributive annuali (la cosiddetta autoliquidazione) per l’anno 2019 è stato differito al 16 maggio 2019”. Per ulteriori informazioni, per la gestione delle tue buste paga può contattare l'Area Lavoro Confartigianato, Marco Carloni tel. 0187.286629-11 oppure scrivere una e-mail: carloni@confartigianato.laspezia.it