Riduzione consumi energetici, contributi del 40 per cento dalla Regione

La Spezia - L'ufficio credito Confartigianato comunica alle imprese che la Regione Liguria ha pubblicato un bando di contributo a fondo perduto per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas delle imprese, compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.



Investimenti ammessi:



installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza;

interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi;

interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici dell'unità operativa;

interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile la cui energia sia interamente destinata all'autoconsumo dell'unità operativa.

Spese ammissibili:



acquisto di attrezzature, impianti e macchinari con relativa messa in opera;

spese edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi;

spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, redazione diagnosi energetica, in misura non superiore al 10% delle spese ammissibili di cui alle voci precedenti:

Investimento minimo: 25.000,00. Sono ammessi anche gli investimenti già effettuati a partire dal 19 luglio 2018. L'agevolazione prevede un contributo a fondo perduto del 40% collegato ad un finanziamento a tasso agevolato dello 0,5% fino ad un totale dell'80% della incentivazione complessiva. Le domande devono pervenire su piattaforma on line dal 1 marzo al 11 marzo 2019.



Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Credito Confartigianato, Marco Vignudelli, tel. 348.3606726 - e-mail: finart@confartigianato.laspezia.it - Alessandro Rolla- 347.2348573 - e-mail: rolla@confartigianato.laspezia.it