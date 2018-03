Ricorsi concorso scuola 2018 gratuiti per gli iscritti Cobas

La Spezia - I Cobas Comitati di Base della Scuola di La Spezia comunicano che stanno scadendo i termini per partecipare ai ricorsi al TAR Lazio avverso il DM 995/2017. Lo comunicano pe l’Esecutivo Provinciale Piera Cargiolli e Serena Tusini. Possono partecipare al ricorso le seguenti categorie:



Dottori di ricerca in possesso di titolo di accesso all’insegnamento;

ITP inseriti in II fascia o in GAE dopo il 31/5/2017;

ITP non inseriti in GAE o in II fascia;

diplomati AFAM



I ricorsi saranno gratuiti per gli iscritti Cobas o coloro che desiderano iscriversi. Per ulteriori informazioni cobaslaspezia@gmail.com