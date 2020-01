Ricerca industriale e sviluppo sperimentale, come partecipare al bando

La Spezia - Confindustria La Spezia e Digital Innovation Hub Liguria organizzano, per venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 16.00 in Confindustria La Spezia, un incontro con il Competence Center START 4.0 al fine di approfondire i contenuti del nuovo Bando diretto ad agevolare - con contributi a fondo perduto - progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito di tecnologie abilitanti 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche nei domini Porto, Energia, Trasporti, Sistemi Idrici, Sistemi Produttivi.

Beneficiari della misura sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), singolarmente ovvero in partenariato. Le Grandi Imprese possono essere soggetti beneficiari solo se aggregate alle MPMI.

I progetti devono avere una durata pari a 12 mesi ed il contributo massimo concedibile per ciascun progetto è pari a 200.000 euro.

Le domande di contributo dovranno essere redatte e presentate al Centro di Competenza START 4.0 esclusivamente on-line (http://www.start4-0.it/bandi-attivi/) attraverso la piattaforma messa a disposizione da Start 4.0. Le domande dovranno essere presentate entro venerdì 31 gennaio 2020.

Ogni altra informazione sarà resa disponibile durante l'incontro di gennaio. Per iscriversi all’appuntamento del 10 gennaio cliccare qui.