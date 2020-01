Retrogaming che passione... Alla Spezia c'è Arcadia Games

La Spezia - Il vintage non è tutto uguale e non si "occupa" solamente di abbigliamento e accessori. Spazia in ogni settore anche per giochi, fumetti, action figure. Gli spezzini appassionati, spesso,devono "espatriare" e attendere con ansia fiere, mostre mercato oppure esplorare lo sterminato mondo di internet dove non èraro incappare nella cosiddetta sola. Ed è qui che parte un'esperienza nuova messa insieme da quattro soci che sanno esplorare i mondi sopracitati e puntano a conquistare una fetta di mercato che alla Spezia, tra le vie del centro, non si era ancora vista. Ed è proprio da qui che comincia l'avventura di Arcadia Games. L'attività commerciale ha aperto i battenti il 14 dicembre ma l'idea è nata più di un anno fa. Così Claudia Andreani, Alessio Brunetti, Andrea Panebianco e Daniele Russo hanno concepito Arcadia Games in Via Felice Cavallotti. "L'idea di base era quella di investire molto sul retrogaming - spiegano i soci - che è sempre molto richiesto. La passione per consoles come il Sega Master System, la Play Station 1 e 2 in tanti non è ancora tramontata e noi cerchiamo di soddisfare queste richieste. Lo stesso vale per i giochi da tavolo, di carte collezionabili, la manualistica, le action figure, con un'attenzione particolare per i Funko. In questo caso particolare siamo davanti a prodotti di grande richiamo perché incarnano perfettamente la cultura pop. Anche per quanto riguarda la manualistica dei giochi di ruolo c'è molta attenzione e abbiamo concepito uno spazio dove chi ama questi e altri giochi possa goderne".



Mancano ancora piccoli dettagli nell'arredamento ma sono già disponibili piùdi venti sedute per passare in maniera alternativa il tempo libero anche la sera, infatti vengono organizzate (per adesso il martedì e il giovedì) serate a tema. "Soddisfarei gusti dei collezionisti - proseguono - rimane una nostra priorità. Acquistiamo collezioni complete di action figure, fumetti, manuali di gioco e giochi da tavolo, di carte collezionabili, consolle e annessi. Noi facciamo una valutazione e decidiamo assieme al cliente se concludere l'acquisto oppure metterlo in conto vendita. Al momento vanno fortissimo sia i Funko, per quanto riguarda le action figure, e Final Fantasy per il retrogaming dedicato alle consoles".

Arcadia Games strizza l'occhio anche ai social network dove è possibile seguire "Il barbagianni consiglia" un simpatico pennuto di stoffa che lancia le idee della settimana.