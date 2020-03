Rete imprese Italia chiede la sospensione dei tributi comunali a tutti i sindaci della provincia

La Spezia - "La grave emergenza epidemiologica in corso colpisce duramente ogni settore della nostra economia e rende necessaria l'adozione di misure di sostegno alle imprese con la messa in atto di interventi immediati ad ogni livello. Per questa ragione chiediamo anche all'amministrazione comunale da lei guidata di valutare fin da subito la possibilità di sospendere il pagamento di tutti i tributi locali a carico delle imprese e di operare per una riduzione delle tariffe riguardanti alcuni servizi quali, ad esempio, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti". E' questo il testo della lettera firmata da Fabrizio Capellini, responsabile sindacale di Confesercenti, a nome di Rete imprese Italia per chiedere a tutti i sindaci della provincia di sospendere il pagamento delle imposte comunali in questo periodo di grave difficoltà.



"Riteniamo tali misure indispensabili, insieme a quelle che saranno varate a livello regionale e nazionale, per evitare il collasso del nostro sistema economico e le gravi ricadute sociali che ne deriverebbero.

Le nostre organizzazioni stanno collaborando a pieno per consentire alla nostra comunità di contenere e sconfiggere l'epidemia in corso e garantiscono totale collaborazione a lei ed alla sua amministrazione per la fase di rilancio che si aprirà, si spera, quanto prima", conclude Rete imprese Italia.