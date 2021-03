Rete delle Imprese: "Bene mercato nei giorni di San Giuseppe

La Spezia - Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti La Spezia informano che il prossimo 19 marzo nella giornata del Santo patrono della Spezia saranno operativi, secondo il normale orario di svolgimento, sia il mercato agroalimentare di Piazza Cavour che il mercato settimanale del venerdì. “A causa della pandemia il 2021 per il secondo anno consecutivo non sarà possibile mantenere l’appuntamento con la tradizionale Fiera di San Giuseppe -. commentano le associazioni di categoria unite nella sigla di Rete delle Imprese La Spezia - ma il Comune della Spezia ha accolto la nostra richiesta di poter svolgere il tradizionale mercato ambulante del venerdì e quello di Piazza Cavour. Un San Giuseppe diverso che vedrà comunque la possibilità per i cittadini di fare compere in sicurezza tra i banchi e vedere la città comunque animata anche senza la tradizionale fiera. In questo momento di grande difficoltà gli operatori hanno saputo adattarsi alle regole imposte dalle norme anti contagi: sosteniamo, dunque, le attività che pur nelle limitazioni delle restrizioni garantiscono la propria presenza, ricordando che anche nella festività di San Giuseppe resteranno aperte al servizio dei cittadini” - concludono le associazioni.