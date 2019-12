Restano i problemi per i computer di Acam-Iren: ancora impossibile pagare le bollette allo sportello

La Spezia - Proseguono i disservizi per gli utenti del gruppo Iren a causa dell'attacco hacker subito dal sistema informatico centrale lo scorso 4 dicembre. Un'intrusione, quella che ha coinvolto tutte le ramificazioni della multiutility, compresa quella delle società Acam-Iren, particolarmente complessa da risolvere, che non avrebbe però portato alla fuoriuscita di dati riservati. Pesanti, invece, le ripercussioni dal punto di vista dell'operatività con problematiche che restano, a oltre dieci giorni di distanza, per le attività di pagamento delle bollette da parte degli utenti agli sportelli serviti o automatici (nessuna ripercussione, invece, per chi ha la domiciliazione bancaria) e per l'utilizzo delle caselle di posta aziendali.

Rispetto alla scorsa settimana sono invece stati ripristinati i servizi di apertura, voltura e chiusura delle utenze.



Il ritorno alla normalità è lento ma graduale e ancora non si conosce la data della definitiva risoluzione dei problemi. Pertanto l'azienda ha deciso di sospendere le procedure di interruzione dei servizi per morosità e del calcolo della mora per le bollette scadute.