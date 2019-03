Renato Goretta eletto rappresentante regionale al Consiglio centrale piccola industria

La Spezia - Ieri, martedì 26 marzo, il Comitato Regionale Ligure Piccola Industria, ha eletto Renato Goretta rappresentante regionale al Consiglio Centrale Piccola Industria.

Renato Goretta, Presidente di Gesta Srl della Spezia e della MPA & Co Srl di Genova, già Presidente del Comitato Piccola Industria e Vice Presidente di Confindustria La Spezia, affiancherà al nazionale Fausto Agostini, Presidente del Comitato Regionale Ligure.

“Sono molto orgoglioso per le unanimi parole di apprezzamento che i colleghi Imprenditori liguri mi hanno riservato e per questo li ringrazio. Impegnarmi al massimo nel Consiglio centrale in questi momenti di grande turbolenza economica e politica, ma anche di opportunità, sarà il minimo per ripagare la loro fiducia”.