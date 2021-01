Renato Goretta al B20, il forum di dialogo del G20 Italy 2021

La Spezia - "Renato Goretta, vice presidente e presidente del Comitato PI di Confindustria La Spezia, farà parte del B20 il Forum di dialogo ufficiale del G20, il summit dei Capi di Stato e di Governo delle più importanti economie del mondo del quale l’Italia assume, per la prima volta nella storia, la presidenza, con Confindustria in prima linea nell’azione di supporto e coordinamento". Lo annuncia con grande soddisfazione, il presidente di Confindustria La Spezia Mario Gerini.

La sedicesima edizione del vertice del G20 si svolgerà a novembre 2021 a Roma. Il B20 avrà il compito di formulare raccomandazioni politiche concrete e attuabili sulle priorità stabilite dalla Presidenza di turno. Il B20 opererà attraverso sette Task Force, composte ognuna da un centinaio di membri, costituite su temi chiave dell’agenda economica globale. "La scelta della candidatura di Goretta, unico imprenditore ligure, non può che renderci orgogliosi - commenta Gerini - E’ l’inizio di un percorso articolato e sfidante che seguiremo da vicino per coglierne a pieno il valore e le potenzialità per tutte le aziende".



Imprenditore e manager in aziende private e pubbliche con consolidate esperienze in diversi settori, Renato Goretta, è fondatore e Presidente del Cda di Gesta Srl, società di consulenza e formazione aziendale. "Sono fiero di essere stato selezionato per far parte della task force Integrity Compliance del B20 Italy 2021 che dialogherà con il G20 Italy 2021 individuando policy concrete e immediatamente eseguibili per il mondo dell’Impresa – dichiara Goretta - credo che sia un riconoscimento importante per me e per la mia Territoriale. Per la prima volta spetterà all’Italia la presidenza del G20, al suo dodicesimo ciclo, in un momento davvero particolare con la pandemia Covid-19 ancora in corso. Il B20, che riunisce i rappresentati delle Imprese dei Paesi G20, ha l’ambizione di fornire raccomandazioni politiche sostenibili ed efficaci per stimolare la crescita e lo sviluppo economico. La task force della quale farò parte si occuperà di integrità e conformità, due concetti complementari e basilari per garantire la sostenibilità sociale, economica e ambientale dell’azione imprenditoriale".