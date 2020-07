Regione Liguria presenta in Confartigianato il progetto “Liguria Experience”

La Spezia - Giovedì 16 luglio alle 11 l’Agenzia In Liguria, presenterà il progetto “Experience Liguria” presso la sede di Confartigianato La Spezia. Il progetto prevede un sito gratuito promosso dalla Regione dove le imprese del territorio potranno proporre e caricare gratuitamente le proprie experience. Nel corso dell'incontro, aperto agli operatori, Francesca Montaldo, Responsabile settore promozione, comunicazione, marketing web dell'Agenzia in Liguria presenterà il sito e le sue funzionalità. La Liguria è l’unica regione italiana che vanta un territorio naturale con un ricco entroterra «a due passi» dal mare. Questo sarà il punto di forza e l’unicità della proposta per distinguerci da altre destinazioni. La Regione Ligura e l'Agenzia In Liguria stanno sviluppando un progetto di turismo esperienziale. Gli operatori sono invitati a caricare le loro proposte per l’estate e l’autunno 2020 per far vivere all’ospite un’esperienza unica. Tour operator, consorzi, guide turistiche-ambientali, strutture ricettive, stabilimenti balneari, ristoranti, produttori di eccellenza gastronomiche, cantine, frantoi, fattorie didattiche. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare in Confartigianato, tel. 0187.286655.