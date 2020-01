Reddito e pensione di cittadinanza, bonus bebè: scadenza entro il 31 gennaio

La Spezia - Il Patronato Inapa Confartigianato informa che i percettori del reddito di cittadinzanza, di pensione di cittadinznaza e bonus bebè avranno tempo fino al 31 gennaio 2020 per fornire il proprio Isee aggiornato all'Inps, altrimenti si andrà incontro alla sospensione dei sussidi. Nel mese di gennaio infatti il reddito di cittadinanza verrà erogato nelle card con il

vecchio Isee, ma da febbraio 2020 serviranno i dati aggiornati, altrimenti arriverà la sospensione. Per evitare la sospensione, sarà necessario procedere con l’aggiornamento della documentazione presso i Caf competenti

dandone comunicazione entro il 31 gennaio 2020. La presentazione del modello Isee 2020 è cambiata, sarà necessaria compilare la nuova Dsu, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, nella quale sono inserite le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare, della situazione patrimoniale e reddituale. Si ricorda che il reddito di cittadinanza è un sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia della povertà, che in base alla definizione dell’Istat ha a disposizione meno di 780 euro al mese. Il reddito di cittadinanza sono integrazioni al reddito per raggiungere questa soglia. Una somma integrativa sarà riconosciuta alle famiglie che hanno al loro interno una persona diversamente abile. Il beneficio economico viene erogato su una Carta prepagata di Poste italiane e ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e gas. Per avere ulteriori informazioni, aggiornare Isee e

presentare la comunicazione è possibile telefonare al Patronato Inapa Tel. 0187.286668 – e-mail: banci@confartigianato.laspezia.it (Claudia Banci) – tel. 0187.286624 -e-mail: balestrino@confartigianato.laspezia.it (Martina Balestrino).