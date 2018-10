Reddito di cittadinanza, in Liguria oltre 100mila potenziali destinatari

Dovranno 'vedersela', con i circa duecento operatori dei centri per l'impiego.

La Spezia - Gli 8mila dipendenti dei centri per l'impiego italiani dovranno vedersela con quasi 6 milioni di aventi diritto al reddito di cittadinanza, cioè 780 euro al mese. Questo dice lo scenario attuale. Quasi 900 pratiche per ogni operatori di front office. Al netto di quella ancora non meglio definita riforma del servizio annunciata dal ministro Luigi Di Maio a corredo dell'introduzione del reddito di cittadinanza, misura, preme ricordarlo, alla quale avrà diritto chi è iscritto al centro per l'impiego e da la sua disponibilità per svolgere otto ore alla settimana di lavori di pubblica utilità.



Nella nostra regione, la Liguria, Infodata de IlSole24Ore calcola ci sia una platea potenziale di 110mila destinatari del reddito di cittadinanza, che si rapporteranno con poco meno di 200 dipendenti dei centri per l'impiego: 567 pratiche a dipendente. La regione con la più ampia platea di potenziali destinatari dei 780 mensili è la Campania – poco più di un milione di persone -, seguita da Sicilia (950mila), Puglia (600mila), Lombardia (560mila) e Lazio (540mila).