Reddito di cittadinanza, a Spezia accolte 2.200 domande

La Spezia - Lo scorso marzo è entrato in vigore il Reddito di cittadinanza, uno degli assoluti cavalli di battaglia del Movimento cinque stelle, pensato per dare sollievo ai disoccupati offrendo loro al contempo percorsi di avvicinamento al mondo lavorativo. Oggi Inps fornisce i dati relativi ai richiedenti. Ebbene, alla Spezia e Provincia, al 15 luglio, sono state presentate 3.696 domande: 2.220, oltre la metà, quelle accolte. Circa 30.600 quelle presentate in tutta la Liguria (accolte 19mila), mentre il dato nazionale parla di oltre un milione e 400mila richieste al quale hanno fatto seguito 895mila accoglimenti.



L'altra mossa sul fronte lavoro del governo gialloverde è stata Quota cento, e anche qui sono disponibili i numeri (aggiornati a stamattina) di chi, avvalendosi di questo strumento, ha fatto richiesta di andare in pensione in anticipo: 650 domande nello Spezzino, poco più di 5mila in tutta la Liguria, 163mila nell'intero Paese.



Reddito di cittadinanza, domande provincia per provincia



GENOVA 17,046 domande, accolte 10,548

IMPERIA 5,011 domande, accolte 3,221

LA SPEZIA 3,696 domande, accolte 2,220

SAVONA 4,815 domande, accolte 3,054



Quota cento



GENOVA 2.842 domande

IMPERIA 669 domande

LA SPEZIA 650 domande

SAVONA 895 domande





30,568 19,043

1,401,225 895,220