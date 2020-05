Reddito d'emergenza, possibile presentare domande

La Spezia - Il Patronato Inapa Confartigianato informa che da oggi è possibile presentare all'INPS le domande per ottenere il Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. I destinatari sono i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti. Sono esclusi dal nucleo familiare: 1) i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena; 2) coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture

residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve essere residente in Italia. I requisiti previsti del nucleo familiare sono: a) Valore ISEE inferiore a 15.000 euro; b) Patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale

massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; c) Reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio spettante.



Il sussidio sarà erogato in due diverse quote che potranno andare dai 400 agli 800 euro, arrivando fino a un massimo di 840 euro per quelle famiglie in cui sono presenti componenti in condizioni di grave disabilità e non autosufficienti. Il Reddito di Emergenza è incompatibile con altre misure di sostegno, pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; come il Reddito di cittadinanza, la Naspi, ecc. Le domande dovranno essere presentate entro la fine del mese di giugno 2020. Per avere ulteriori informazioni, aggiornare Isee e presentare la domanda per il Reddito di Emergenza è possibile telefonare al Patronato Inapa Tel. 0187.286668 – e-mail: banci@confartigianato.laspezia.it (Claudia Banci) – tel. 0187.286624 -e-mail: balestrino@confartigianato.laspezia.it (Martina Balestrino).