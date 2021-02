Recupero salme sul territorio comunale, si parte da 400 euro a intervento

La Spezia - Si apre la procedura per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei cadaveri in obitorio. Il servizio inerente il comune della Spezia, attualmente in capo alla Cooperativa Maris, avrà durata biennale, dal primo marzo 2021 al 28 febbraio 2023. Quattro le realtà che, avendo presentato manifestazione di interesse, vengono invitate a prender parte alla procedura: la menzionata Maris, la Sve 1, la Onoranze funebri Chelli, la S. Andrea. Tra i vari requisiti, essere in grado di raggiungere il luogo del recupero del cadavere entro un’ora dall’attivazione dell’intervento da parte del Comune della Spezia o delle forze dell'ordine o della centrale operativa del 112. Il servizio sarà affidato a chi proporrà il ribasso più alto sulla base d'asta, cioè 400 euro a cadavere recuperato (stabilita dagli uffici stimando una media presunta di 40 recuperi l'anno). Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12.00 dell'8 febbraio.