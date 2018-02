Recupero credito, 200 dipendenti spezzini per Kruk

La Spezia - Grande successo per il Convegno romano “Il sistema bancario italiano nell’Eurozona e nella UE: il rapporto con l’economia reale”, organizzato dalla Fondazione Formiche in partnership con KRUK Italia lo scorso 31 gennaio a Roma.



Nella prestigiosa cornice della Biblioteca Angelica di piazza Sant’Agostino l’incontro ha riunito alcuni tra gli opinion leader di primissimo piano del settore bancario italiano - come l’ex Governatore della banca d’Italia Antonio Fazio, Angelo De Mattia, Direttore Centrale Banca d’Italia, Gaetano Micciché, Presidente Banca Imi Intesa Sanpaolo, Fabrizio Palenzona, Vice Presidente Unicredit e Paolo Fiorentino, Amministratore Delegato di Banca Carige – al fine di analizzare i comportamenti degli istituti di credito italiani a confronto con i fenomeni dello scenario bancario europeo.



“Siamo molto contenti di aver sostenuto quest’importante iniziativa, che ci ha offerto una straordinaria occasione di incontro con i numeri uno delle istituzioni finanziarie del Paese”, commenta Alessandro Scorsone, Director of Strategic Transaction di KRUK Italia. “Il Convegno ci ha consentito di analizzare a fondo i trend e le dinamiche del sistema bancario italiano e le ricadute della crisi a livello macroeconomico. E’ stata l’occasione per discutere e condividere possibili strategie future per riportare il sistema paese su più alti livelli di competitività, facendo ripartire un circolo virtuoso in grado di combinare crescita e maggiore occupazione ”.



Per quanto riguarda il mercato italiano della gestione del credito, in particolare, dopo un 2017 ricco di opportunità per i protagonisti del settore si prevede grande fermento nell’ambito dei crediti deteriorati anche nel 2018: “Lo scenario trattegiato anche nel corso del Convegno fa presagire che le cessioni dei non performing laons da parte delle banche proseguiranno anche nel 2018 e il nostro Gruppo è pronto a cogliere le opportunità che si presenteranno e a consolidare la propria posizione sul mercato, puntando a diventare tra i leader del settore in Italia”.



Nel Luglio 2017 Il Gruppo KRUK ha aperto la propria sede a la Spezia dove, in pochi mesi, ha costruito una squadra di oltre 200 dipendenti, un numero destinato a crescere.



