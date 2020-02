Recruiting day, la Cisl apre le sue porte

La Spezia - Mercoledì 11 marzo dalle 11 alle 15 presso la sede Cisl della Spezia di Via Paolo Emilio Taviani, si terrà un recruiting day organizzato in collaborazione tra Manpower La Spezia e Felsa Cisl Liguria. Questa sarà l'occasione per far incontrare domanda ed offerta di lavoro portando i propri curriculum vitae e mettendosi subito alla prova con un primo colloquio di lavoro. Le figure richieste sono due montatori meccanici con esperienza, candidati in possesso di diploma ti tipo tecnico; due elettricisti industriali, con esperienza di almeno 2 anni nella professione; due autisti con patente C e CQC; tre operatori CNC con esperienza, autonomia nella lettura del disegno, richiesto diploma di tipo tecnico; due tirocinanti, per gli uffici tecnici ed amministrativi, con una laurea in discipline economiche, giuridiche o in lingue; due ingegneri meccanici, con esperienza di almeno 2 anni nella mansione; due ingegneri gestionali, sono valutate anche candidature di neo laureati. Per informazioni potete contattare direttamente il coordinatore provinciale Felsa Cisl di La Spezia Clarke Ruggeri al 3484748508 o mandando una mail a felsacislsp@gmail.com.