Recruiting day, imprese e lavoratori si incontrano online

La Spezia - L’attuale emergenza Covid-19 ha impattato su tutti i settori dell’economia, sulla mobilità delle persone e sulla stessa impostazione del lavoro, portando a pensare a nuovi strumenti a supporto di aziende e lavoratori.

I Centri per l’impiego della Spezia non si fermano e portano on line il Recruiting day il 14, 15 e 16 dicembre dalle 9.30 alle 17.30 su www.formazionelavoro.regione.liguria.it.

In questo spazio si potranno conoscere le aziende partecipanti e vedere in anteprima i profili ricercati, caricare il proprio curriculum, consultare e candidarsi agli annunci pubblicati.



Come partecipare: nei giorni prima dell’evento

· iscriviti sul sito www.formazionelavoro.regione.liguria.it compilando e pubblicando il tuo curriculum nel sistema

· aderisci al Recruiting Day nella tua sezione Eventi

· individua gli annunci d’interesse tra quelli del Recruiting Day pubblicati e candidati direttamente alle singole

offerte di lavoro, seguendo le indicazioni contenute nell’offerta.

Tra tutti i curriculum pervenuti, le aziende fisseranno i colloqui, nelle giornate del 14 - 15 - 16 dicembre, direttamente con

i candidati ritenuti idonei e in linea con i requisiti richiesti nell’annuncio.



Al momento sono 113 le offerte di lavoro (clicca qui) per 248 posizioni totali pubblicate. E' possibile candidarsi entro il 16 dicembre, ultimo giorno dell'evento.

Sarà possibile vedere i profili aziendali, consultare gli annunci pubblicati, candidarsi e sostenere colloqui di selezione on line, entrando in contatto diretto con i recruiter delle aziende partecipanti.



I colloqui avverranno utilizzando le modalità e le piattaforme on line indicate nell’annuncio.



Info:

Centro per l’Impiego della Spezia

Via XXIV Maggio, 22 – 19124 La Spezia

www.formazionelavoro.regione.liguria.it

cpi.laspezia@regione.liguria.it